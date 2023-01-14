Засуджено чотирьох російських окупантів, які знущалися з цивільних під час окупації села Ягідного на Чернігівщині

За публічного обвинувачення Чернігівської обласної прокуратури суд визнав винними чотирьох військовослужбовців РФ в порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

У порядку спеціального судового розгляду командира міномету одного з підрозділів ЗС Російської Федерації засуджено до 10 років позбавлення волі.

Заступнику командира взводу та двом рядовим військовослужбовцям призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі.

Прокурором в суді доведено, що обвинувачені протягом березня 2022 року, перебуваючи в окупованому селі Ягідне Чернігівського району Чернігівської області, незаконно проникли на територію одного з домоволодінь.

При мінусовій температурі повітря, погрожуючи розстрілом, вони примусили голову родини роздягнутися до спідньої білизни з метою огляду на наявність татуювань та його можливої причетності до Збройних Сил України.

Також вони хотіли забрати його мобільний телефон. Потерпілий спочатку не зізнався, що в нього є мобільний. Знайшовши в особистих речах потерпілого мобільний телефон, військові РФ звинуватили його у співпраці із ЗСУ та застосували до нього фізичну силу.

Погрожуючи застосуванням вогнепальної зброї, засуджені примусово утримували родину із чотирьох цивільних, в тому числі 6-річну дитину, в морозну погоду в неопалюваному приміщенні погребу.

Також окупанти вдиралися до інших будинків мирних мешканців, автоматними чергами хаотично стріляли по приміщеннях, в яких переховувалися люди з дітьми. Потім їх також примусово поміщали у підвалаз і утримували в нелюдських умовах протягом декількох діб, без води та їжі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчим відділом УСБУ в Чернігівській області.

Офіс Генпрокурора