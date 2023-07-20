Зеленський пропонує звільнити культур-міністра Ткаченка і знайти на музеї, символи та серіали позабюджетні кошти

Президент Володимир Зеленський пропонує прем’єр-міністру Денису Шмигалю звільнити Олександра Ткаченка з посади міністра культури й інформаційної політики та призначити на цю посаду іншу людину.

Про це Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні 20 липня:

“Я запропонував главі уряду два кроки. Перший – знайти позабюджетні кошти на проєкти, які вам зараз дійсно потрібні, у світі є люди, які можуть допомогти. А друге – попросив прем’єр-міністра розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики”.

Президент зазначив, що говорив із премʼєр-міністром про справедливість при формуванні бюджетних видатків.

Зеленський назвав очевидним, що під час війни максимум державної уваги, а отже, і державних ресурсів має йти на оборону.

На думку президента, кожен проєкт, який може бути реалізований коштом позабюджетних ресурсів, має бути реалізований коштом саме позабюджетних ресурсів: це стосується різних сфер, зокрема галузі культури.

“Музеї, культурні центри, символи, серіали – усе це важливо, але зараз інші пріоритети. Знаходьте позабюджетні кошти. Не державні”.

Президент також закликав представників місцевої влади до розумних витрат: “Люди мають відчувати, що ресурси бюджетів використовуються справедливо й правильно. Кожен розуміє, про що йдеться. Бруківка, прикрашання міст, фонтани – почекають. Спочатку перемога”.

Раніше Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко попри заклики громадськості назвав доречним витратити під час війни понад 500 мільйонів гривень із держбюджету на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду українського народу.

13 липня Верховна Рада підтримала надання фінансування на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду (законопроєкт №3473).

Це збурило суспільство, як і ідея зараз міняти на щиті Батьківщини-Матері герб СРСР на герб України. Багато хто закликав владу вкладати кошти лише в перемогу й життєво необхідні сфери, відновлення пошкодженої інфраструктури, медицину й освіту – але не в музеї, пам’ятники, пішохідні мости й перекладання бруківки, без яких можна обійтися, поки триває війна.

Розпочате у 2008 році будівництво Меморіального комплексу пам’яті жертв Голодомору закінчено не було. У 2009 році збудували лише першу чергу. Будівництво ІІ черги музею розпочали у 2017 році, його планують завершити у 2023 році.

УП