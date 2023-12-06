ЗМІ, посилаючись на джерела, повідомляють про ліквідацію зрадника Киви

Скандального екс-нардепа Верховної ради Іллю Киву ліквідували. Це була спецоперація Служби безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

За їхніми даними, колишнього народного депутата було вбито за допомогою стрілецької зброї.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 6 грудня, російські ЗМІ з посиланням на джерела почали писати про те, що колишнього українського нардепа Іллю Киву знайшли мертвим.

Його тіло нібито виявили у Московській області в Одінцовському районі, уточнювали російські пропагандистські видання.

Зазначимо, Ілля Кива підтримує Росію у війні проти України. Ще до початку повномасштабного вторгнення колишній нардеп втік на територію країни-агресора.

Ще у минулому році його оголосили у міжнародний розшук. Тоді Державне бюро розслідувань зібрало для цього усі необхідні документи.

Кілька тижнів тому український суд заочно виніс вирок Киві. Він отримав 14 років в’язниці за держзраду і не лише.

Вирок виконати було неможливо, оскільки екс-нардеп продовжував перебувати на території Росії.