ЗСУ вдарили по будівлі, де радились окупанти. Ліквідовано високопосадовців ЗС РФ

Українські військові 28 листопада вдарили по будівлі з росіянами у захопленому селі в Херсонській області під час ворожої наради. Ліквідовані високопосадовці армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спротив .

“Учора завдяки інформації яке надало підпілля та небайдужі місцеві жителі, було завдано удару по будівлі, де проходила нарада окупантів у тимчасово окупованому селі Ювілейне Херсонської області”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначають партизани, внаслідок успішних дій відомо про п’ятьох ліквідованих рссійських армійських високопосадовців.

Удар по росіянах у Токмаку

28 листопада у Токмаку Запорізької області пролунали вибухи. Перед ними в місті зникало світло. Пізніше стало відомо, що наслідком цих вибухів став “приліт” по будівлі, яку використовували окупанти. Воно розташоване у центрі міста. Окупанти відразу почали евакуювати поранених. Точна кількість ліквідованих росіян наразі невідома.