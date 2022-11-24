Поліція безпеки SUPO Фінляндії: Росія активно займається шпигунством у скандинавських країнах

За словами поліції безпеки, у Фінляндії шпигунство припиняється в основному ще до того, як це стає кримінальним. Позавчора шведська поліція безпеки затримала російську пару, яку підозрюють у незаконній розвідувальній діяльності проти Швеції та ще однієї держави. Supo не коментує, чи йдеться про Фінляндії.

За словами поліції безпеки, у Фінляндії шпигунство припиняється в основному ще до того, як це стає кримінальним, зазначає Yle.

– Це один із факторів, який пояснює, чому таких речей немає у Фінляндії, – каже дослідник Supo Велі-Пекка Ківім’яки .

Росія намагається отримати секретну інформацію, наприклад, про зовнішню політику та політику безпеки Фінляндії.

– Люди, визнані винними у шпигунстві, можуть бути депортовані з країни, – розповів Ківім’яки.