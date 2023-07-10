Путін зустрічався зі «зрадником» Пригожиним і Ко відразу після заколоту

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков підтвердив зустріч Володимира Путіна з засновником ПВК “Вагнер” Євгеном Пригожиним після заколоту, яка тривала майже 3 години.

Про це повідомляє російське пропагандистське інформагентство “ТАСС”.

“Президент мав таку зустріч (з Пригожиним – ред.) Він запросив на неї 35 осіб – усіх командирів загонів і керівництво компанії, включно з самим Пригожиним. Ця зустріч відбулася в Кремлі 29 червня. Тривала вона майже 3 години”.

За словами Пєскова, на зустрічі Путін дав оцінку дій ПВК “Вагнер” на фронті, а також щодо заколоту.

Як твердить Пєсков, російський диктатор вислухав пояснення командирів ПВК “Вагнер” і запропонував їм “варіанти працевлаштування та бойового застосування”.

У свою чергу вагнерівці начебто виклали Путіну свою версію подій та наголосили, що “є переконаними прихильниками і солдатами глави держави”.

Перед цим французьке виданння Libération з посиланням на джерела в західній розвідці повідомило, що Пригожин перебуває в Москві і 1 липня зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним. // УП