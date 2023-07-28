У Франції чотирьох людей звинуватили у передачі секретних технологій Китаю та Росії, – ЗМІ

У Франції чотирьох людей звинуватили у передачі секретних технологій Росії та Китаю. Це заборонено санкціями Заходу.

За даними джерел видання, звинувачення висунули двом французам та двом китайцям. Серед них – два топ-менеджери високотехнологічної компанії Ommic, яка займається виробництвом напівпровідників. Вона розташована неподалік Парижа, там працює близько 100 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local .

Як зазначають журналісти, ще 2018 року президентом компанії став 63-річний громадянин Китаю Руоадан Ц.

Джерело видання розповіло, що керуючий директор Omnic Марк Р. і китайський менеджер компанії підозрюються в передачі іноземній державі інформації про системи, документи або файли, що суперечать національним інтересам Франції.

У ЗМІ уточнюють, що Марк Р. звинувачується у свідомому обході правил для постачання чіпів та інформації про секретні технології до Китаю та Росії. Зокрема йдеться про ноу-хау, яке використовується для підвищення ефективності напівпровідників.