В Кыргызстане после победы на выборах пророссийских сил в Бишкеке вспыхнули беспорядки, силовики открыли огонь

В Бишкеке милиция разогнала акцию протеста оппозиционных партий Кыргызстана, участники которого выступали против официальных результатов, согласно которым в 120-местный парламент проходят четыре партии, три из которых тесно связаны с правительством.

Об этом пишет УНН со ссылкой на местную редакцию “Радио Свобода” — “Радио Азаттык”.

В центре Бишкека силовики разогнали митинг, во время которого несколько политических партий призывали к отмене результатов состоявшихся 4 октября парламентских выборов, принесших победу партиям, близким к пророссийскому президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову.

По сообщению Кыргызской редакции “Азаттыка”, для разгона применялись светошумовые гранаты и другие спецсредства. По имеющимся данным, получил ранение в ногу один из организаторов митинга, кандидат в депутаты от партии “Ата Мекен” Жанарбек Акаев. Информацию о ранении “Азаттыку” подтвердили его помощники. По их словам, депутата увезли в больницу.

Ранее сообщалось, что участники митинга попытались пройти в президентское здание — Белый дом, в том числе предприняли попытку взломать ворота, после чего и начался разгон.

Несколько бригад скорой помощи направлены в центральную часть столицы Кыргызстана, где продолжаются столкновения сотрудников милиции с участниками митинга против результатов парламентских выборов, сообщили федеральному российскому агентству ТАСС в Минздраве страны. “В район центральной площади направлены сразу несколько бригад скорой помощи, которые в случае необходимости готовы оказать квалифицированную помощь”, — отметили в Минздраве.

Справка: 4 октября на выборах в Кыргызстане приняли участие 56% из 3,5 млн зарегистрированных избирателей. На 120 мест в новом составе парламента претендовали 16 партий. По предварительным данным, барьер в 7% преодолели всего четыре из них. Это провластные “Биримдик” (“Единство”), которая получит 46 депутатских мандатов, и “Мекеним Кыргызстан” (“Родной Киргизстан”) — 45 мандатов, а также центристская “Кыргызстан” — 16 мандатов и оппозиционная “Бутун Кыргызстан” — 13 мандатов.

Официальные итоги выборов будут объявлены до 24 октября.

Прямой эфир из Бишкека: