Японія називатиме південні Курильські острови «окупованими Росією територіями»

Токіо офіційно називатиме південні Курильські острови «споконвічною територією Японії, що перебуває під незаконною окупацією». Таке формулювання містить проєкт нового випуску «Синьої книги з дипломатії», урядового довідника про зовнішню політику країни.

Про це 31 березня повідомляє агентство «Кіодо Цусін».

Японія претендує на чотири південні острови Курильської гряди – Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї. Наприкінці Другої світової війни ці території анексував Радянський Союз, а японці були з них виселені. 1956 року Москва і Токіо підписали декларацію про завершення бойових дій, проте мирний договір так і не був укладений.

До 2003 року японська дипломатія офіційно називала острови «незаконно окупованими», а до 2012 року – «споконвічними землями». З 2012 року уряд уникав таких формулювань, сподіваючись досягти компромісу з Росією.

Японія була готова повернутися до декларації про острови 1956 року. У ній СРСР погоджувався передати Японії острови Хабомаї та Шикотан після підписання мирного договору між двома країнами.

На початку березня 2022 року міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі в парламенті назвав ці території «споконвічно японськими». Потім на окремій пресконференції він заявив, що вони «незаконно окуповані». Після цього Москва фактично припинила мирні переговори. // Радіо Свобода