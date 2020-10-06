Аварии, к которым причастны сотрудники полиции, в Украине не редкость: от пьяного вождения до сбитых пешеходов

Вечером 4 октября в Броварах Киевской области автомобиль Volkswagen Passat сбил на пешеходном переходе молодую маму с ребенком. По словам очевидцев, удар был такой силы, что пострадавшие подлетели и «перевернулись в воздухе». После столкновения автомобиль влетел в дерево.

В результате аварии женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и погибла на месте происшествия, ее дочь была госпитализирована. Оказалось, что за рулем автомобиля находился пьяный полицейский — участковый офицер Деснянского районного управления полиции города Киева, пишет dsnews.ua.

Когда шокированные очевидцы трагедии поняли, что преступление совершил работник правоохранительных органов, они едва не устроили самосуд. Прибывшие на место аварии патрульные отгородили своего пьяного коллегу от народного гнева. Позже глава Национальной полиции Игорь Клименко заверил, что участкового уволили из органов. «Его непосредственный руководитель после проведения служебного расследования будет снят с должности», — добавил он.

Расследовать причины смертельного ДТП будет Государственное бюро расследований, пока неизвестно, сколько будет длиться следствие и какое наказание получит виновник аварии. К сожалению, несмотря на заявления украинской власти об успешно завершенной реформе полиции, случаи, когда правоохранители нарушают закон — нередки. «ДС» вспомнила самые резонансные преступления полицейских за последние годы.

Аварии с участием полицейских

Практически каждый день в Украине происходят аварии с участием сотрудников полиции, почти каждую неделю полицейские сами становятся виновниками аварий. По данным Нацполиции, за первые восемь месяцев 2020 года в нашей стране произошло 877 ДТП с участием правоохранителей, по их вине — 241 авария.

К примеру, 11 января полицейский за рулем служебного автомобиля Renault Doker сбил пешехода. От полученных травм пострадавший погиб на месте, второго мужчину госпитализировали. 16 февраля в Броварах Киевской области работник полиции сбил двух человек на пешеходном переходе. В результате аварии один из пострадавших скончался на месте. После совершения ДТП полицейский пытался скрыться с места происшествия, однако его движение заблокировали очевидцы аварии и проезжавшие мимо водители. Коп был пьян, но отказался от прохождения теста на приборе «Драгер».

22 февраля в Белгород-Днестровском районе Одесской области полицейский не справился с управлением мотоцикла «МТ-11». Транспортное средство перевернулось, и в результате аварии пассажир мотоцикла погиб, полицейскому удалось выжить. Согласно данным следствия, он был пьян — в его крови обнаружено 2,03 промилле алкоголя.

26 февраля в селе Щиборовка Хмельницкой области полицейский наехал на велосипедистку, в результате аварии женщина погибла.

На месте дорожно-транспортного происшествия в Хмельницкой области / ГБР

27 марта в Харькове патрульное авто «Mitsubishi Outlander» столкнулся с Lexus, который в свою очередь протаранил еще и припаркованную рядом Mazda. Примечательно, что пассажиром Lexus тоже был сотрудник патрульной полиции. В результате ДТП травмировались 5 человек.

30 мая в Харькове Daewoo Lanos, за рулем которого был сотрудник Шевченковского ОП ГУ Нацполиции в Харьковской области, выехал на встречную полосу и столкнулся со служебным автомобилем патрульной полиции Toyota Prius. После столкновения Daewoo Lanos загорелся, а его водитель и пассажир погибли на месте происшествия. Двое патрульных, которые находились в служебном автомобиле, с травмами госпитализированы в местную больницу.

ДТП в Харькове 30 мая / ГБР

27 июля в Ровно выпившая старший следователь полиции полиции наехала на двух пешеходов. Женщина выезжала задним ходом на автомобиле Nissan и не заметила пешеходов, которые шли по улице. В результате аварии две женщины получили травмы.

6 июля в Луцке патрульный на служебном автомобиле Mitsubishi Outlander въехал в электроопору. В результате водитель и пассажир получили телесные повреждения, их доставили в больницу.

21 августа возле села Мила под Киевом автомобиль Volkswagen под управлением капитана полиции Ивана Подольского выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, в результате чего полицейский погиб.

ДТП с участием капитана полиции Ивана Подольского 21 августа / znaj.ua

Полицейские нечасто несут ответственность за совершенные ДТП, даже если исход для участников был летальным. Впрочем, это касается не только сотрудников МВД, но и других правоохранительных структур. К примеру, замдиректора НАБУ Андрей Калужинский так и не понес наказания за ДТП, в результате которого погиб человек.

Смертельное ДТП с участием замдиректора НАБУ Калужинского

31 октября 2005 года тогда еще работник прокуратуры Обуховского района Калужинский, находясь за рулем автомобиля ВАЗ 2109, в Обухове сбил пешехода — Николая Ткаченко. От полученных травм мужчина умер на месте. По данному факту прокуратура Киевской области возбудила уголовное дело по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Мать погибшего рассказала журналистам, что Калужинский пытался с ней договориться после аварии и вручить 3 тыс грн. Женщина выгнала его из дома со словами: «Так ты мне хочешь заплатить за то, что ты моего сына убил?» После скандала Калужинский нашел ее дочь Галину и вручил деньги ей, пожелав при этом договориться о том, чтобы «я с вами общался, а не с матерью».

Андрея Калужинский

Калужинскому грозило до 10 лет заключения, однако спустя почти четыре месяца после ДТП в деле появилось заключение токсикологической экспертизы. В крови погибшего нашли 1,78 промилле алкоголя. После этого следователи провели автотехническую экспертизу, которая выявила, что Калужинский якобы не имел технической возможности избежать наезда. Поэтому уголовное дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления.

В 2018 году следствие пытались возобновить, но новое дело закрыли из-за прошествия срока давности. Сегодня Калужинский является замдиректора НАБУ Артема Сытника, который также приходится ему кумом.

Но не авариями едиными. Полицейские становятся фигурантами и других преступлений — от торговли наркотиками до убийств. Несмотря на проведенную реформу полиции и судебной системы ответственность за свои действия они несут нечасто. Пример этому — два самых резонансных преступления с участием правоохранителей, произошедшие совсем недавно.

Изнасилование и пытки в Кагарлыке

24 мая 2020 года в больницу небольшого городка Кагарлык в Киевской области обратилась побитая 26-летняя девушка и заявила, что ее изнасиловали полицейские. Накануне ее вызвали в райотдел полиции, чтобы допросить как свидетеля по делу кражи в магазине. В ходе допроса копы не просто превысили полномочия — они избивали девушку, пытали ее и несколько раз изнасиловали прямо в кабинете следователя. Полиция снова превращается в «ментов» Преступников было двое — начальник сектора криминальной полиции в Кагарлыке Николай Кузив и оперуполномоченный Сергей Сулима. Они заковали девушку в наручники, надели на нее противогаз и стреляли над головой из табельного оружия. Несмотря на то, что крики, звуки избиения и выстрелы точно были слышны в коридоре и соседних помещениях, никто из полицейских не пришел пострадавшей на помощь.

Подозреваемые в изнасиловании девушки полицейские

Эта девушка — не единственная, кого пытали в отделении полиции той ночью. Полицейские издевались над еще одним мужчиной — его подозревали в той самой краже, свидетельницей которой стала первая пострадавшая. Копы угрожали ему изнасилованием, ставили на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета табельного оружия над головой. Мужчине сломали ребра и нос.

Уголовное производство было открыто по трем статьям — по факту изнасилования, пыток и превышения служебных полномочий, которое сопровождалось насилием. Полицейских задержали, следствие продолжается. Замминистра внутренних дел Антон Геращенко заверил, что полицейских ждет долгое тюремное заключение — до 12 лет за решеткой.

Отделение полиции в Кагарлыке расформировали, весь личный состав отправили на переаттестацию. Однако сегодня участок полиции продолжает работать, а переаттестацию всех сотрудников обещают провести в течение двух месяцев.

Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова

31 мая 2019 года вся Украина была шокирована убийством 5-летнего мальчика — Кирилла Тлявова из Переяслав-Хмельницкого. Он играл во дворе вместе с другом, родители были рядом. Но в тот же день во дворе соседнего частного дома пьяные полицейские решили развлечься и пострелять из огнестрельного оружия по банкам.

Пуля проломила кости черепа Кирилла и повлекла повреждение головного мозга. Спасти жизнь ребенка не удалось — врачи сражались за него несколько дней, однако 3 июня мальчик скончался. Самые резонансные убийства детей в 2019 году

Фото убитого Кирилла Тлявово / УНИАН

Виновниками трагедии оказались полицейские Переяслав-Хмельницкого отдела Нацполиции Иван Приходько и Владимир Петровец, с ними во дворе был несовершеннолетний сын Петровца и гражданский Дмитрий Кривошей. Столичное отделение ГБР открыло уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений правоохранителями, Приходько и Петровца задержали и объявили подозрение «в неосторожном нанесении тяжкого телесного повреждения по предварительному сговору группой лиц». Однако после смерти ребенка дело переквалифицировали в умышленное убийство. Полицейских арестовали без права внесения залога.

Позже стало известно, что оба копа после реформы МВД были уволены из органов, но восстановились через суд. Своей вины они не признали, давать показания по делу отказались, как и проходить тесты на алкоголь и следы пороха. После полугода расследования стало известно, что пулю, которая попала в Кирилла, выпустил из своего пистолета инспектор полиции Приходько. Однако оружие, из которого стреляли, так и не нашли.