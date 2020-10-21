Ситуация с коронавирусом в оккупированных Донецке и Луганске: что пытаются скрыть главари боевиков

Оккупированные территории Донбасса охватила вторая волна эпидемии коронавируса, реальные масштабы которой точно неизвестны. Главари «ДНР» заявляют, что количество умерших от вируса превысило 340 человек, общее число инфицированных — более 5200. Их соседи из «ЛНР» говорят о 64 умерших и более 1300 выявленных случаях за все время.

Еще в сентябре заболевших было в два раза меньше, отмечает Громадское. Ежедневный прирост инфицированных увеличился в 2-3 раза в сравнении с тем, что было месяц назад.

Аналитик «Донецкого института информации» Виталий Сизов отметил, что в «Л/ДНР» не вводили жестких сдерживающих мер: работал транспорт, все предприятия и магазины, не контролировались масочный режим и социальная дистанция. Это, по его мнению, и вызвало стремительное ухудшение эпидемиологической ситуации.

В то же время число заболевших в Украине и других странах ежедневно растет, преодолевая показатели, которые ранее считались рекордными. Но люди по ту сторону блокпостов на Донбассе отрезаны от реальной информации, медицинского обеспечения и правовой защиты.

«Там вообще тяжело что-либо узнать, так как нет свободных медиа. Они не публикуют никаких критических материалов по кричащим проблемам. И это можно увидеть только в блогах, косвенно в социальных сетях у людей, которые живут там, что ситуация критическая, больницы переполнены», — подчеркивает Сизов.

Сейчас карантинные меры ужесточили, теперь в «ДНР» и «ЛНР» постоянно напоминают о штрафах за неношение масок. Там уже открыто говорят, что реальное количество заболевших коронавирусом выше объявленного. При потребности в обработке 700-800 тестов в день обрабатывается меньше половины. В Луганске лабораторий еще меньше. По информации от наших источников, ПЦР-тесты делают только прибывшим из-за границы, людям в тяжелом состоянии или уже умершим от пневмонии. Лаборатории не справляются с потоком образцов для анализа. Поэтому выписывать из больниц стали просто при отсутствии симптомов — тест теперь не обязателен.

Также «Л/ДНР» признают нехватку лекарств: трудно достать антибиотики и противовирусные препараты. А у аптек за товарами выстраиваются очереди.

Оккупационные власти разводят руками, мол, вмешаться в дела частных аптек они не могут. Исполняющий обязанности «министра здравоохранения ДНР» Александр Оприщенко заявил о росте числа пневмоний. Это заболевание чаще всего наступает как осложнение при COVID-19.

«К сожалению, на первое место выходит заболеваемость ковидными пневмониями. За сутки выявлено 210 случаев пневмоний, из них 98 госпитализировано», — рассказал Оприщенко. Из-за нехватки мест для больных «ДНР» взялась за перепрофилирование 21 больницы под потребности борьбы с коронавирусом. В одной из них — роддоме ЦГКБ №3 города Донецка — работники отказывались выходить на работу из-за отсутствия должных условий. А так называемый «министр здравоохранения «ЛНР» назвала «нормой» размещение пациентов в коридорах больниц при нехватке мест. В рамках борьбы с коронавирусом «ДНР» закрыла блокпосты, ведущие на подконтрольную Украине территорию. «Новотроицкое» — «Еленовка» по-прежнему работает в ограниченном режиме. Транспортное сообщение между собой «ЛНР» и «ДНР» перекрыли еще 7 месяцев назад, и после этого так и не восстанавливали. «ЛНР» также закрыла свой КПВВ после закрытия пропускного пункта с украинской стороны в одном дорожном коридоре у Станицы Луганской. Ежедневно в одну и другую сторону через него проходили 1500-2000 человек. Сейчас люди, проживающие в «Л/ДНР», отрезаны от контролируемой Украиной территории. Теперь оккупационные власти «ДНР» ввели дистанционное обучение и рекомендовали переходить на удаленку. 26 сентября там запретили проведение массовых мероприятий. Днем ранее то же самое сделала и «ЛНР». Коронакризис в оккупации Оккупационные власти начали бить тревогу поздно, говорят эксперты. А должные меры не были приняты своевременно. Свою роль сыграла и реакция общества на опасность эпидемии. За все ее время такие основные меры, как социальная дистанция и масочный режим, большинством не соблюдались. Несмотря на ухудшение ситуации, жители оккупированных территорий продолжают игнорировать меры предосторожности. «Они изначально пытались идти по более легкой форме карантинных мер и очень часто не требовали от жителей и магазинов обязательное ношение масок, в транспорте много людей ездило без масок», — отмечает журналист Андрей Дихтяренко.

К ухудшению эпидемиологической ситуации причастны, в том числе, и оккупационные власти «ДНР» и «ЛНР». Ведь еще более месяца назад в Донецке и Луганске дни города и День освобождения Донбасса сопровождались массовыми гуляниями. Тогда подконтрольные «ДНР» СМИ радостно рассказывали о небывалом количестве зрителей — 70 тысяч людей на площади Ленина. Однако ни слова не говорили об опасности таких мероприятий. «Политическая целесообразность начала играть главенствующую роль над целесообразностью борьбы с COVID-19 и над целесообразностью безопасности населения: дни города в Донецке и Луганске, начало сентября, массовые гуляния, различные акции общественные», — говорит Дихтяренко. Ситуация на оккупированной части Донбассе кошмарная Кроме повсеместного проведения массовых мероприятий, свое несерьезное отношение лично демонстрировал главарь «ДНР» Денис Пушилин. Месяц назад он ездил по оккупированным городам Донецкой области. Для общения с Пушилиным людей собирали в группы, из мер безопасности — только его охрана. «Сейчас, если включить телевидение «Л/ДНР», то мы увидим, что участники каких-нибудь съемок почти все в масках. Все стоят в масках, включая Пушилина, чего раньше вообще не было и тяжело было себе представить», — отмечает аналитик Виталий Сизов.