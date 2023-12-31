Операція Совєтів «Улуси»: які деталі цього злочину майже повторює сьогодні Путін

80 років тому, 28 грудня 1943 року, розпочалась операція «Улуси» — масове примусове виселення ойрат-калмицького народу з його історичної батьківщини в приволзьких і придонських степах. Упродовж кількох днів до 31 грудня на спецпоселення на Урал, у Сибір та в Середню Азію депортували близько 95 тисяч калмиків.

Про те, як цей злочин радянського режиму знайшов свій відголосок у наш час, читайте в матеріалі АрміяInform.

Офіційною причиною організованої за наказом сталіна злочинної депортації цілого народу були огульне звинувачення всіх калмиків у колабораціонізмі з нацистською Німеччиною. Те, що понад 25 тисяч калмиків служили в червоній армії, воюючи проти нацистів, а переважна більшість цивільних були абсолютно лояльними до радянської влади, до уваги не бралося.

Серед суворої зими депортованих вивозили в неопалюваних вагонах для худоби, а на новому місці на них чекали надзвичайно важкі умови проживання. Дорога і облаштування забрали тисячі життів у перші ж місяці під час та відразу після вивезення.

Упродовж кількох наступних років перебування на засланні померли понад 40 тисяч депортованих, а загальні втрати ойрат-калмицького народу за роки насильницького заслання становили в підсумку понад половину його загальної чисельності.

Попри реабілітацію 1956 року і дозвіл повернутись на батьківщину, подолати трагічні наслідки депортації калмицького народу не вдалося. За роки перебування на засланні в чужомовному середовищі калмики русифікувалися і не змогли передати своїм дітям знання рідної мови. А після повернення їх вороже зустріли вже нові поселенці, які під впливом радянської пропаганди вважали цілий народ зрадниками.

Нині кремль масово кидає калмиків, подібно до представників інших численних корінних народів рф, на злочинну війну проти України, яка повністю суперечить інтересам калмицького народу.

З огляду на це 26 жовтня 2022 року Конгрес ойрат-калмицького народу ухвалив декларацію про прагнення до повного звільнення калмиків від російської колоніальної залежності та створення власної держави.

На необхідності й можливості досягнення цієї мети наголосив заступник голови Конгресу Владімір Довданов під час дискусії «Деколонізація росії — калмицький фактор» у недержавному аналітичному центрі «Українські студії стратегічних досліджень».

Вимоги поневолених корінних народів росії звільнитися з-під російського ярма і здобути власну державність підтримують українські експерти. Зокрема, директор недержавного аналітичного центру «Українські студії стратегічних досліджень», нині солдат-гранатометник ЗСУ, Юрій Сиротюк вважає, що нині калмики мають найбільший з XVII століття шанс здобути незалежність.

— Ця війна за визволення не лише України, але й усіх поневолених росією народів. Калмики були у війську Сірка, Івана Мазепи, також пережили депортацію, русифікацію, масове знищення. У нас різні релігії та походження, але ми пережили спільну історичну долю. Незалежність — це не привілей, вона важко дається кожній нації. Але це рідна домівка, можливість говорити рідною мовою, сповідувати свою релігію, жити за своїми законами і не вмирати за чужі імперські інтереси, — зазначає експерт.

— Під час сучасної війни проти України найбільших втрат у російській армії зазнають саме представники поневолених росією народів. «Вибивають мешканців тих регіонів, які є потенційно небезпечними», — так схарактеризував політику рашистів експерт Юрій Сиротюк під час роботи круглого столу «Російсько-українська війна в контексті конфліктів світу» в АрміяInform.

80-ті роковини злочинної сталінської депортації ойрат-калмицького народу слушний привід нагадати насильно загнаним на війну проти України представникам поневолених росією народів, що їхнім справжнім ворогом є зовсім не українці, а злочинна російська влада.

Саме імперська москва століттями пригноблювали загарбані народи, неодноразово вчиняючи проти них акти геноциду і нищачи їхню національно-культурну самобутність. Зберегти власну культуру, мову, національну свідомість і просто життя вони зможуть лише визволившись з-під російського ярма.

Автор: Антон Печерський