Операція Совєтів «Улуси»: які деталі цього злочину майже повторює сьогодні Путін

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Залізничний вагон — фрагмент меморіального комплексу «Вихід та Повернення» у столиці Республіки Калмикія Елісті

80 років тому, 28 грудня 1943 року, розпочалась операція «Улуси» — масове примусове виселення ойрат-калмицького народу з його історичної батьківщини в приволзьких і придонських степах. Упродовж кількох днів до 31 грудня на спецпоселення на Урал, у Сибір та в Середню Азію депортували близько 95 тисяч калмиків.

Про те, як цей злочин радянського режиму знайшов свій відголосок у наш час, читайте в матеріалі АрміяInform.

Офіційною причиною організованої за наказом сталіна злочинної депортації цілого народу були огульне звинувачення всіх калмиків у колабораціонізмі з нацистською Німеччиною. Те, що понад 25 тисяч калмиків служили в червоній армії, воюючи проти нацистів, а переважна більшість цивільних були абсолютно лояльними до радянської влади, до уваги не бралося.

Карта депортації ойрат-калмицького народу 1943 року

Серед суворої зими депортованих вивозили в неопалюваних вагонах для худоби, а на новому місці на них чекали надзвичайно важкі умови проживання. Дорога і облаштування забрали тисячі життів у перші ж місяці під час та відразу після вивезення.

Упродовж кількох наступних років перебування на засланні померли понад 40 тисяч депортованих, а загальні втрати ойрат-калмицького народу за роки насильницького заслання становили в підсумку понад половину його загальної чисельності.

Попри реабілітацію 1956 року і дозвіл повернутись на батьківщину, подолати трагічні наслідки депортації калмицького народу не вдалося. За роки перебування на засланні в чужомовному середовищі калмики русифікувалися і не змогли передати своїм дітям знання рідної мови. А після повернення їх вороже зустріли вже нові поселенці, які під впливом радянської пропаганди вважали цілий народ зрадниками.

Меморіал жертвам сталінських репресій від калмицького народу в Томську

Нині кремль масово кидає калмиків, подібно до представників інших численних корінних народів рф, на злочинну війну проти України, яка повністю суперечить інтересам калмицького народу.

З огляду на це 26 жовтня 2022 року Конгрес ойрат-калмицького народу ухвалив декларацію про прагнення до повного звільнення калмиків від російської колоніальної залежності та створення власної держави.

На необхідності й можливості досягнення цієї мети наголосив заступник голови Конгресу Владімір Довданов під час дискусії «Деколонізація росії — калмицький фактор» у недержавному аналітичному центрі «Українські студії стратегічних досліджень».

Вимоги поневолених корінних народів росії звільнитися з-під російського ярма і здобути власну державність підтримують українські експерти. Зокрема, директор недержавного аналітичного центру «Українські студії стратегічних досліджень», нині солдат-гранатометник ЗСУ, Юрій Сиротюк вважає, що нині калмики мають найбільший з XVII століття шанс здобути незалежність.

— Ця війна за визволення не лише України, але й усіх поневолених росією народів. Калмики були у війську Сірка, Івана Мазепи, також пережили депортацію, русифікацію, масове знищення. У нас різні релігії та походження, але ми пережили спільну історичну долю. Незалежність — це не привілей, вона важко дається кожній нації. Але це рідна домівка, можливість говорити рідною мовою, сповідувати свою релігію, жити за своїми законами і не вмирати за чужі імперські інтереси, — зазначає експерт.

Юрій Сиротюк

— Під час сучасної війни проти України найбільших втрат у російській армії зазнають саме представники поневолених росією народів. «Вибивають мешканців тих регіонів, які є потенційно небезпечними», — так схарактеризував політику рашистів експерт Юрій Сиротюк під час роботи круглого столу «Російсько-українська війна в контексті конфліктів світу» в АрміяInform.

80-ті роковини злочинної сталінської депортації ойрат-калмицького народу слушний привід нагадати насильно загнаним на війну проти України представникам поневолених росією народів, що їхнім справжнім ворогом є зовсім не українці, а злочинна російська влада.

Саме імперська москва століттями пригноблювали загарбані народи, неодноразово вчиняючи проти них акти геноциду і нищачи їхню національно-культурну самобутність. Зберегти власну культуру, мову, національну свідомість і просто життя вони зможуть лише визволившись з-під російського ярма.

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Джерело:  АрміяInform

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