Чому справа топ-корупціонера Князєва може розвалитись і куди раптово зникають звинувачення

Зі справи колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва зникло звинувачення у створенні організованої злочинної групи. Це може призвести до повного руйнування справи, тому що агента, який документував діяльність Князєва і його посередників, можна було занурити лише в організовану групу.

Журналісти та блогери звернули увагу на це лише зараз, хоча насправді зміна статей обвинувачення відбулась ще у жовтні, зазначає видання Цензор. НЕТ.

3 жовтня 2023 року НАБУ і САП повідомили, що завершили розслідування за підозрою Голови Верховного Суду в отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Кваліфікація: ч. 4 ст. 368 КК України.

Тобто Князєву інкримінують “одержання хабаря в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, – карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади”.

Водночас там немає вже згадки про ч.3.ст.28, яка фігурувала в проханні про арешт Князєва.

Ч.3. ст.28 передбачає, що “кримінальне правопорушення визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об’єднання для вчинення цього та іншого (інших) кримінальних правопорушень, об’єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи”.

Зміна статей, судячи з хронології, відбулась після того, як адвокат Олег Горецький, який був підозрюваним у справі голови Верховного суду Всеволода Князєва, визнав вину та пішов на угоду зі слідством.

Як відомо, Князєва взяли на хабарі за рішення у справі бізнесмена Костянтина Жеваго. Але вже після затримання НАБУ повідомило, що йдеться по суті про цілий спрут в судовій та адвокатській системі, коли судді за гроші вирішували долі справ.

Щоправда, НАБУ не стало чекати, коли хабар роздадуть всім суддям, а тому взяли тільки Князєва. А ось доля інших суддів опинилась в повній залежності від результатів слідства, і відповідно бажання його проводити.

Своєю чергою Горецький згідно з матеріалами справ налагоджував для Князєва контакти якраз із фігурантами справ. І так сталось, що лише в його частині дії НАБУ дали збій і йому вдалось знищити вміст свого телефону.

Пішовши на угоду зі слідством, Горецький вказав лише на 4 фігурантів справи, зокрема адвокатів Костянтина Жеваго. Зрештою ж його свідчення нічого не дали. Але вже тоді джерела Цензор.НЕТ припустили, що справу зливають.

“Він просто дає свідчення на пару посередників у передачі коштів від Жеваго до Горецького. Але у такій гучній справі людині передбачають в угоді 3 роки умовно, це мені здається якісь не дуже щирі домовленості”, – розповів тоді співрозмовник Цензор.НЕТ серед правоохоронців.

“Така особа, як Горецький, мав дати свідчення на суді в Шевченківського районного суду. Проте чомусь це питання йому не ставилося”, – додає він.

Дійсно, все що стосується передачі хабаря з боку Жеваго надійно зафіксовано матеріалами НСРД у мінімум трьох дзвінках. Тому насправді вказівка Горецького на когось із адвокатів Жеваго, при тому що він сам обговорює хабаря Князєву, взагалі не має жодного значення для долі справи саме в цьому епізоді.

Це можна розповісти лише як казочку людям, які нічого не чули про цей кейс, крім пари новин.

Тоді як свідчення Горецького проти інших суддів, про що з ним домовлявся той же фігурант справи, дали б зовсім інший виток цій справі.

Тому те, що зі справи також зникає 28 стаття – теж тривожний дзвіночок.

За інформацією Цензор.НЕТ, у детективів були матеріали на суддів (принаймні вони могли продовжити розслідування), зокрема передачу суддею хабара у 10 тисяч доларів. Натомість зараз НАБУ отримає хвилю постів і новин про те, що вони безпідставно спаплюжили честь суддів.

До речі, багатьом читачам анонімних телеграмів було б неприємно дізнатись, як фігуранти справ просували потрібні їм меседжі через ці медійні майданчики, в тому числі, щоб впливати на перебіг слідства.

Але зараз не про це. А про те, до чого можуть призвести всі дії в справі, які відбулись в останні місяці.

Як пояснюють джерела видання, зараз в НАБУ і САП зникнення статті пояснюють тим, що у справі фактично лишилось двоє людей. А для злочинної групи треба щонайменше три. Бо саме таке передбачає згадана стаття 28.

Але насправді деякі діалоги з матеріалів НСРД свідчать про те, що в цій справі було точно більше двох осіб.

Ось наприклад діалог Князєва та Кравченка (адвокати Князєва наполягають, що це нотаріус Кирило Горбуров, і дійсно в інших матеріалах НСРД він уже фігурує під власним прізвищем) від 8 травня:

Кравченко: Так. Я в пятницу не пойду на день рождения. Я там все (нерозбірливо)

Князев: Ты не пойдешь на день рождения? А как ты не пойдешь?

Кравченко: А ты хочешь, чтобы я пошел?

Князев: Ну, конечно.

Кравченко: Ну. Олег не хочет идти.

Князев: А чего?

Кравченко: Ну, что то он… застеснялся всей этой ситуации, что произошла. Он как то боится на глаза попадаться. Ну а я что. Как я пойду? Как этот. Знаешь?

Князев: А ты приходи. Будет плохо, если тебя не будет. Будем обсуждать, кого брать в ВККС.

Погодьтеся, обговорення складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів – достатня умова для того, щоб говорити про групу осіб. Скоріше за все, в той момент по справі велось також стеження і в матеріалах справи є ті, хто був на дні народження.

Також, за інформацією Цензор.НЕТ в інших зафіксованих діалогах Горецький та Горбунов обговорювали організацію зустрічей з мінімум трьома членами Вищої ради правосуддя. І дуже сумнівно, щоб детективи НАБУ та прокурори САП не могли порахувати до 5, щоб зрозуміти, що на 28 статтю таки вже назбиралось.





Так само вже в оприлюдненому НАБУ діалозі є такий фрагмент:

Кравченко: Ты получил? И еще осталось 450, да?

Князев: Да.

Кравченко: когда там это привезти?

Князев: Ну вы себе взяли, уже? Правильно?

Кравченко: Да.

Князев: Там без проблем? .

Кравченко: Ну там Олег. Там же Олег этим занимается. Когда?

Князев: Ну давай не сейчас. Я еще с теми, с тех еще всех несколько человек не закрыты, что я. Вот я думаю, что в пятницу.

Князєв явно каже про те, що гроші будуть передані ще іншим суддям. Те, що їх не взяли в туалеті з грошима, ще не значить, що не було змови.

15 березня також відбувається ще один діалог Князєва та нотаріуса Горбунова (Кравченка), який також підтверджує, що судді були в курсі афери і чекали грошей.

Князев: слышишь, ну он с вами с Олегом закрылся? Все в порядке? Чтоб я не переживал.

Кравченко: слушай, ну Олег этими вопросами занимается. Я не в курсе как бы. Я думаю, что да.

…

Князев: я тебе честно говорю. Потому что мы столько работаем, а нету никакого результата. Я чисто вот этим руководствовался. Потому что там тот немного, как бы, условия были намного интересней… там многие судьи не поняли даже. Поэтому надо, чтобы он закрылся с вами, иначе я все переделаю назад, правда.

Кравченко: а что там.. тут не участвовали многие, да?

Князев: А?

Кравченко: там не участвовали многие, да?

Князев: ну люди как бы знаешь… Я сказал, там будет просто меньше. И они как бы знаешь…просто… люди тоже рассчитывают на что-то, там вобщем то можно было так и так, но конечно он больше по закону прав был. Ну он дальше с Олегом будет работать? Да?

Втім, матеріалів у справі значно більше, щоб досліджувати бурхливу діяльність не тільки суддів Верховного суду, але й інших судів. При цьому, наскільки відомо виданню, кілька діалогів там стосуються навіть мешканців третього поверху Офісу президента (деяких заступників). І хоча вони не мають для них кримінальних наслідків, вони несуть безперечні репутаційні ризики. А відтак зливання справи Князєва буде свідчити про зацікавленість самої влади у збереженні суддівської системи в тому її корупційному стані, який є зараз.

До речі, ви будете здивовані, але як стало відомо Цензор.НЕТ, в своїх розмовах Горбунов та Горецький досить зневажливого говорили про Князєва, уявляючи його як свого пішака.

13 жовтня Вищий антикорсуд продовжив на два місяці запобіжний захід Князєву, знову зменшивши заставу.

Порівняйте, якщо в момент затримання ішлося про 107 мільйонів застави, то вже в травні її зменшили до 71 мільйона, потім до 45 мільйонів, а в жовтні до 35.

Як писало ZN.UA з посиланням на джерела, усередині Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не розуміють стратегії колегії суддів ВАКС у цьому питанні та вважають, що розмір застави ексглаві Верховного суду зменшувати не можна.

Джерела Цензор.НЕТ вважають, що це зрештою призведе до того, що суму зменшать до такої, що Князєв зможе її заплатити.

Запобіжний захід Князєву натепер діє до 9 грудня 2023 року.

Також видання не виключають, що зрештою 368 стаття для Князєва, де передбачено від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади, змінять на значно м’якшу 369 статтю – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Але це не найгірше, за законодавством України вживити агента можна лише в організовану групу. А якщо групи нема, то і всі докази можуть визнати не дійсними. Кажуть джерела видання.

Подейкують, в момент затримання Князєва десь обривались дроти, щоб додзвонитись до перших осіб держави, і голова Офісу Єрмак нібито сказав щось на кшталт “що вони собі дозволяють”, а президент “ну так хай хабарів не беруть”.

Звісно, все це лише плітки. Але значно гіршим , ніж ці плітки, став би розвал справи Князєва.

Автор: Тетяна Ніколаєнко

Джерело: Цензор. НЕТ