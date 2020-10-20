Київська поліція звертається до громадян із проханням допомогти встановити особу загиблого

Тіло чоловіка правоохоронці виявили у річці Дніпро на території Дарницького району.

Нагадаємо, 9 червня близько 13:20 до поліції надійшло повідомлення про виявлення трупа людини у річці на столичних Осокорках.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України

Прикмети чоловіка: на вигляд 40-55 років, зріст 175 см, обличчя кругле, волосся темне з незначним проявом сивини. Особливих прикмет немає. Був одягнений у футболку з довгим рукавом чорного кольору із замком (термобілизна), светр фірми «Under Armour» фіолетового кольору (термобілизна), футболку з довгим рукавом чорного кольору (термобілизна), спортивні чорні штани фірми «Adidas», кросівки чорного кольору з бежевими шнурками фірми «NIKE», розмір 42.

Працівники поліції проводять оперативно-розшукові заходи, аби встановити особу загиблого, а також обставини смерті. Звертаємось до громадян, якщо хтось володіє будь-якою інформацію стосовно даної події, повідомити за номерами: (097) 371 41 49 або на спецлінію 102.

Відділ комунікації поліції Києва