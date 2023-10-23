Київстар, Vodafone та lifecell розповіли, що буде зі зв’язком в разі відключення електрики

Однією з найбільших проблем минулої зими був мобільний зв’язок. Тому національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК), зобов’язала всіх операторів підготуватися до наступної зими, щоб в разі відключення електрики люди мали доступ до зв’язку та інтернету.

Під час перевірок. які були ще літом, НКЕК виявили багато порушень з боку мобільних операторів і дала їм рекомендації як усунути їх. У разі, якщо мобільні оператори цього не зроблять, то на них чекають чималі штрафи.

Як підготувався Vodafone до зими 2023

В компанії запевняють, що довгий час уже готуються до можливих відключень світла.Були придбані нові літій-іонні батареї більшої ємності, щоб забезпечити достатню потужність кожного технічного об’єкта. Ці батареї краще підходять для складних умов експлуатації, менш чутливі до частих відключень електроенергії, а швидкість зарядки в 2,5-3 рази вища, ніж у раніше використовуваних акумуляторів, заявили в компанії. На даний момент понад 2000 майданчиків забезпечені такими батареями.

Також компанія збільшила кількість базових станцій, що працюють на дизель-генераторах.

“Робота мобільних мереж при нестабільному електропостачанні для нас теж є форс-мажором. Зроблена велика робота, але щоб перезарядити батареї потрібний тривалий час, а якщо світло будуть включати на декілька годин, то компанії не зможе надавати коректно послуги як цього хоче НКЕК. Самі критичні об’єкти будуть забезпеченні генераторами і паливом, але потрібно зрозуміти, що в кожній області є сотні майданчиків і потрібно зробити гарну логістику, щоб доставляти паливо до кожної точки, а враховуючи, що багато з них на дахах, то транспортування генераторів їх встановлення буде забирати багато часу.” – повідомили в прес-службі Vodafone.

lifecell обладнав усі базові станції акумуляторними батареями

Компанія lifecell повідомила, що вона активно збільшує кількість акумуляторних батарей і генераторів на своїх технологічних майданчиках. Вичерпання ресурсу батарей буде прямо залежатиме від того, яка буде тривалість відключення електроенергії в конкретній зоні та скільки абонентів навантажуватимуть мережу. Коли акумулятори розрядяться, то альтернативою продовження надавати зв’язок це буде підключення базових станцій до генераторів.

“Щоб живити лише одну базову станцію під час тривалого відключення, нам знадобиться до 50 літрів дизеля на день, залежно від типу генератора. Крім того, кожна базова станція, обладнана генератором, потребує принаймні однієї або двох осіб для регулярної дозаправки. Lifecell має понад 9000 базових станцій в Україні, і ви можете підрахувати, скільки людей потрібно для забезпечення роботи їхніх генераторів», – пояснює прес-служба lifecell.

Київстар усунув проблеми з сигналом, які були в трьох областях

При перевірці мобільного оператора Київстар в липні до його готовності до зими, було виявлено порушення щодо радіосигналу на окремих локаціях у Житомирській, Львівській та Одеській областях. На сьогодні НКЕК повідомляє, що проблеми усуненні.

Протягом 2023 року Київстар встановить на базових станціях 80 тисяч нових акумуляторів, які забезпечать роботу обладнання до шести годин без використання електроенергії, повідомили в компанії. Крім того, компанія забезпечила всі критичні об’єкти стаціонарними та переносними дизель-генераторами, тому абоненти можуть мати зв’язок понад 48 годин. // Технофан