На автодорозі «Оріхів-Пологи» автомобіль «ВАЗ 2105» врізався в фуру яка стояла на узбіччі, загинув пасажир (фото)

На автодорозі «Оріхів-Пологи» водій легковика скоїв зіткнення з вантажним автомобілем, що стояв на узбіччі. В результаті зіткнення пасажир легковика отримав смертельні травми. Водій в тяжкому стані знаходиться в місцевій лікарні.

19 червня близько 5 години ранку в Пологівський районний відділ поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про ДТП с постраждалими.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції, медики швидкої допомоги.

На місці події правоохоронці встановили, що близько 4:45 водій автомобіля «ВАЗ 2105», 1997 року народження, здійснював рух по автодорозі «Оріхів-Пологи». В якості пасажира в автомобілі перебував чоловік 2000 року народження.

У цей час в попутному напрямку, частково на правому узбіччі, частково на правому краю проїзної частини знаходився автомобіль «DAF» вантажний контейнеровоз зі спеціалізованим причепом «Kronе», в кабіні якого спав водій. Останній приблизно опівночі під час руху виїхав на праве узбіччя та застряг у рихлому грунті.

Під час руху водій легковика здійснив зіткнення з задньою лівою частиною причепу вантажівки.

В результаті ДТП водій та пасажири вітчизняної автівки з травмами доставлені до лікарні. В медичному закладі пасажир помер. Водій в тяжкому стані перебуває в реанімаційному відділенні.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Поліція звертається до свідків ДТП або водіїв транспортних засобів, які мають відеозаписи, що стосуються вказаної події із проханням відгукнутись та звернутись за телефоном (098) 987-94-44 або 102.

Відділ комунікації поліції Запорізької області