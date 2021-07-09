На Прикарпатті троє дітей опинилися в реанімації після укусів змій

В Івано-Франківській області отруйні змії покусали трьох дітей — вони потрапили в реанімацію у важкому стані.

Про це повідомляється на сайті Івано-Франківської ОДА.

Так, 8 липня ввечері в реанімацію Коломийської дитячої лікарні доставили дитину 2005 року народження з діагнозом «анафілактичний шок внаслідок укусу змії», постраждалий підліток — у важкому стані.

Того ж вечора в селі Осмолода змія за руку вкусила дівчинку 2009 року народження, жительку Кривого Рогу. Її госпіталізували в реанімацію місцевої лікарні у важкому стані.

О 22 годині того ж дня, на дитячому майданчику села Кінчаки змія вкусила підлітка 2005 року народження. Його також доставили в реанімацію, медики оцінюють стан хлопця як важкий. // «Апостроф»