Щодо очільника поліції Київщини, який має розкішний маєток під Києвом, розпочали службове розслідування

Голова Нацполіції Іван Вигівський призначив службове розслідування щодо очільника поліції Київщини Анатолія Щадила, який, за інформацією журналістів, має під Києвом маєток із власним виходом до води.

Про це пише hromadske з посиланням на речницю НПУ Олену Бережну:

“Керівник призначив стосовно цього службове розслідування, будуть зʼясовані всі обставини щодо люстрації”.

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20 грудня журналісти hromadske з’ясували, що Щадило має під Києвом 50 соток землі, де збудований маєток на 250 квадратів із лазнею, тенісним кортом та елінгом.

Згідно з декларацією поліціянта, три ділянки майже на 50 соток у селі Проців він купив у різний час приблизно за 300 000 гривень. Наразі поруч із маєтком генерала купити голу ділянку землі під забудову в 6 соток дешевше, ніж за 20 000 доларів неможливо.

Єдине можливе пояснення дешевої вартості землі — її формальне призначення. Це землі для індивідуального або колективного садівництва, вони не призначені для забудови.

Утім hromadske зафіксувало на землі Щадила лазню, елінг, гостьовий будинок, тенісний корт, гараж та власний пірс.

УП