У Київській області на мінах підірвалися дві бригади енергетиків: є загиблий і поранені (фото)

Сьогодні, 28 квітня, в Київській області на мінах підірвалися дві бригади енергетиків. Одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова .

За його словами, одна бригада енергетиків підірвалася на протитанковій міні в районі села Маковище. Співробітники компанії з’їхали на польову дорогу, де і стався вибух. В результаті одна людина отримала перелом ліктьового суглоба і стегна.

«Біля місця вибуху виявили ще 5 таких мін — смертельна пастка, яку залишили російські військові, відступаючи з території Київської області», — додав Нєбитов.

Інша бригада енергетиків також підірвалася на польовій дорозі. Співробітники компанії відновлювали подачу електроенергії в Макарівському районі. В результаті вибуху міни один співробітник загинув, ще двоє отримали поранення.

Глава поліції Київської області зазначив, що випадки підривів на мінах фіксуються практично кожен день. Нєбитов закликав громадян бути обережними і не виїжджати на польові дороги і лісові стежки в районах, які перебували в російській окупації.

«Обходьте занедбані будівлі і місця дислокації військ агресора, не беріть незнайомі речі з місць бойових дій», — додав він.