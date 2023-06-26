У Китаї менше ніж за тиждень стався третій вибух у ресторані

У закладі вибухнула скороварка.

У понеділок стався вибух у ресторані в провінції Ганьсу на північному заході Китаю − третій із серії вибухів у ресторані менше ніж за тиждень.

Про це пише Reuters з посиланням на китайську державну телерадіокомпанію CCTV.

Уранці у ресторані вибухнула скороварка, потужний вибух пошкодив автомобілі та будівлі поблизу.

21 червня вибух газу в шашличній забрав життя 31 людини в північно-західному регіоні Нінся. Це був один з найсмертоносніших вибухів за останні роки. Після цього президент КРН Сі Цзіньпін закликав усі регіони усунути ризики для безпеки.

У п’ятницю вибух через витік газу в центральному місті Чженчжоу спричинив обвал будинку, під завалами опинилися чотири людини, усіх згодом вдалося врятувати.

Нещасні випадки через вибухи газу в Китаї не є рідкістю попри багаторічні зусилля з покращення безпеки. // LB.ua