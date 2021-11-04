За нехтування батьківськими обов’язками поліцейські вилучили від матері двох маленьких діток

Вчора, 3 листопада, поліцейські Берегівщини отримали повідомлення від органів місцевого самоврядування про те, що в одній із сімей у селі Вари маленькі діти проживають у неналежних умовах та без піклування батьків.

Поліцейські одразу ж виїхали за вказаною адресою та виявили діток, які знаходилися в будинку в антисанітарних умовах, без їжі та тепла, а також мали явні ознаки простудних захворювань.

Відтак, спільно з працівниками служби у справах дітей, інспектори сектору ювенальної превенції поліції Берегівщини вилучили від матері однорічного та дворічного хлопчиків.

Тепер малюки перебувають у дитячій лікарні міста Берегово. Лікарі надали хлопчикам необхідну допомогу та проводять їх комплексний медичний огляд.

Поліцейські-ювенали також продовжують піклуватися про діток. Адже й сьогодні навідалися до них у медзакладі, принесли їм одяг, іграшки та смачні каші.

Наразі матір дітей, 28-річна місцева мешканка, нестиме адміністративну відповідальність відповідно до статті 184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей). Також вирішується питання щодо подальших дій соціальних служб щодо інших трьох старших дітей, які проживають у сім’ї, а саме їх вилучення і переведення до дитячого будинку.

Поліцейські Закарпаття звертаються до краян із проханням: якщо ви є свідком чи володієте інформацією про неналежний догляд за дітьми, не будьте байдужими – одразу ж повідомляйте про такі факти в поліцію.

Поліція Закарпатської області