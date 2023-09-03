Заступник голови Офісу президента підтвердив, що його брат отримував кошти за енергію з окупованих територій, але назвав розслідування маніпулятивним

За його словами, держава сплачувала усім без винятку фірмам, чиї станції опинилися в такій ситуації.

Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма підтвердив, що його брат Олег отримував зарплату від ДП “Гарантований покупець” за електроенергію з сонячних станцій, що опинилися на окупованих територіях. Так само кошти отримували усі інші компанії, розташовані на тимчасово захопленій території, сказав він у інтервʼю “Радіо Свобода”.

Шурма сказав, що компанії його брата “зареєстровані на території України, усі працівники працюють на території України, а те, що залишилася частина площадок в окупації, так таких залишилися тисячі площадок”. Він вважає розслідування про сонячні електростанції, що опинилися на окупованій території та належать його брату, “дуже маніпулятивним і неправдивим”.

“Маніпулятивність в тому, що там (у розслідуванні – ред.) вибрані окремі компанії. Насправді таких є понад 60 юридичних осіб. І є 72 чи 73 площадки – фізичні об’єкти, які знаходяться на цих територіях, які працювали в таких саме регламентах. Що потрібно розуміти? Енергетика – це не історія, де кожен працює, як хоче. Є чіткі процедури і регламент, які встановлюються регулятором, оператором. І всі компанії виконують ці інструкції. Вони не можуть зробити нічого іншого”, – запевнив він.

Нагадаємо, журналісти-розслідувачі Bihus.info опублікували матеріал про те, що до літа 2023 Україна продовжувала платити за електроенергію за так званим зеленим тарифом сонячним станціям, що опинилися на окупованій території. При цьому журналісти припустили, що ці станції втратили звʼязок із обʼєднаною енергосистемою України.

Співвласником деяких компаній, що володіють цими станціями, є Олег Шурма. Йдеться про ТОВ “КД Енерджі 2” і ТОВ “Відновлювальна Енергія Запоріжжя”). Співвласником ще низки фірм – ТОВ “Грін Енерджі Токмак” і ТОВ “Грандпауер ЛЛС”, які також отримували гроші за роботу на окупованій території, є Руслан Божко – колишній підлеглий Ростислава Шурми, якого вважають близькою до нього людиною.

Журналісти пояснили, що більшість станцій, що перебувають на тимчасово окупованій території Запорізької області, працюють в несинхронному режимі з об’єднаною енергосистемою України з 1 липня 2022. Тобто вони не мали фізичного зв’язку з нею через пошкоджені або відключені лінії електропередач. Електроенергія з СЕС в окупації, найімовірніше, не могла потрапити в український ринок і не могла бути продана там. А за українськми законодавством, ДП “Гарантований покупець” має оплачувати електрику, яку продає ринку. Оплата електрики, яку ДП не могло продати, означає збитки для державного підприємства. // LB.ua