Завтра з 7:00 до 23:00 по всій Україні будуть вводитися обмеження постачання електроенергії

Завтра по всій Україні будуть вводитися обмеження постачання електроенергії. Сьогодні російські окупанти знову зруйнували генеруючі об‘єкти енергетики.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає УНН.

«Завтра 20.10.2022 по всій Україні будуть вводитися обмеження постачання електроенергії. Сьогодні ворог знову зруйнував генеруючі об‘єкти енергетики. Прошу поставитись до цього серйозно», – написав Тимошенко.

За його словами, починаючи із 7:00 до 23:00 години необхідно мінімізувати користування електроенергією.

«Це стосується жителів усіх областей країни. Якщо цього не зробити слід готуватися до тимчасових відключень. Також, від завтра в містах буде обмежене використання вуличного освітлення. Це вимушені кроки», – повідомив Тимошенко.