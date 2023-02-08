Землетрус у Туреччині та Сирії: кількість загиблих перевищила 9 тисяч осіб

ВООЗ попереджає, що кількість жертв може різко зрости.

У Туреччині та Сирії тривають пошуки жертв і тих, хто вижив під час сильного землетрусу 6 лютого. За останніми даними, жертвами стихії стали понад 9000 осіб в обох країнах, повідомляє BBC.

За даними турецького агентства з надзвичайних ситуацій, кількість загиблих в країні зросла до 6957 осіб.

У Сирії важко перевірити цифру, але її державні ЗМІ повідомляють, що загинули близько 2500 осіб.

Тим часом Всесвітня організації охорони здоров’я попереджає, що число жертв може різко зрости, а катастрофа може торкнутися понад 23 мільйонів чоловік.

Як повідомляється, родичі жертв, озброєні кирками і ломами, приєдналися до рятувальних робіт в одному з найбільш постраждалих турецьких міст.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив тримісячний надзвичайний стан у 10 провінціях, які найбільше постраждали від землетрусу. Країни з усього світу направляють допомогу рятувальникам. Україна направляє до Туреччини групу рятувальників і техніку. // УНІАН