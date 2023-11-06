Журналіст поділився інформацією від правоохоронців по трагедії з Частяковим

З’явилися деталі смерті помічника Залужного Генадія Частякова, який загинув від ручної гранати внаслідок нещасного випадку.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

Як повідомляють джерела в правоохоронних органах, гранати входили до «подарункового набору», який на день народження йому презентував колега – полковник Тімченко. Той вже дав свідчення, що сам вирішив зробити такий подарунок, поклавши в дерев’яну коробку пляшку віскі «Black Label» та 6 гранат.

Це підтвердили і троє свідків, при яких полковник вручав подарунок. Навіть сказав Частякову: «Тебе здивувати важко – тому дарую бойові гранати та пляшку гарного віскі».

Очевидно, Частяков сприйняв це як жарт. Бо згодом забрав дітей зі школи і почав розбирати з ними подарунки. Він подумав, що в коробці не бойові гранати, а чарки специфічної форми.

До речі, Тімченко дві гранати лишив собі. На фото видно, як вони виглядають.