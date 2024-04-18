10 років ув’язнення за умисне вбивство товариша отримав житель Буковини

Прокурори Вижницької окружної прокуратури підтримали обвинувачення стосовно 58-річного жителя села Берегомет за фактом вчинення ним умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Громадянина визнано винним та засуджено до 10 років позбавлення волі.

Прокурор у суді довів що, наприкінці липня минулого року підсудний, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вступив у суперечку з 54-річним товаришем у якого тимчасово проживав. Словесний конфлікт швидко переріс у бійку. «Квартирант» наніс господарю будинку численні тілесні ушкодження. Внаслідок набряку головного мозку потерпілий помер.

Свою вину обвинувачений не визнав, однак прокурор надав достатньо доказів його причетності до інкримінованого правопорушення.

До набрання вироку законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

Досудове розслідування у зазначеному провадженні здійснювали слідчі Вижницького районного відділу поліції.

Чернівецька обласна прокуратура