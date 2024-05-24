12 років за ґратами проведе правоохоронець зі Слов’янська, який вбив свого знайомого

За матеріалами ДБР Слов’янський міськрайонний суд Донецької області на 12 років позбавив волі колишнього правоохоронця, який напідпитку вбив свого знайомого.

У травні 2022 року на відпочинку між правоохоронцем та одним з присутніх на вечірці чоловіків сталася сутичка.

Його знайомий втрутився у конфлікт намагаючись розборонити своїх товаришів. Однак правоохоронець з табельної зброї вистрелив йому у спину.

Під приводом надання медичної допомоги, аби заспокоїти присутніх, правоохоронець посадив потерпілого до свого автомобіля та вивіз на околицю міста Слов’янська. Так і не поїхавши до лікарні, фігурант витяг чоловіка з автомобіля та вистрелив у нього ще кілька разів. При цьому зловмисник підклав під тулуб вбитого гранату, щоб вона здетонувала при спробі переміщення тіла.

Вже наступного дня чоловіка затримали правоохоронці.

Під час досудового розслідування працівники Бюро вилучили речові докази: табельну вогнепальну зброю, кулю та гільзи, а також гранату. Проведено понад десяток експертиз.

Обвинувачений не визнав свою провину, однак зібрана працівниками ДБР доказова база стала підґрунтям для винесення судом вироку.

Суд визнав фігуранта винним в умисному вбивстві та закінченому замаху на умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб, з метою приховати інше кримінальне правопорушення, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п.п. 5, 9, 13 ч. 2 ст. 115 КК України) і засудив до 12 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснювала Донецька спеціалізовано прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

ДБР