13 ударів ножем у спину жительці Лубен – розкрито особливо тяжкий злочин, скоєний кілька років тому

За результатами узгоджених заходів та послідовної координаційної роботи органів Полтавської обласної прокуратури правоохоронцями області розкрито умисне вбивство жительки м. Лубни, скоєне 5 років тому. У вчиненні вказаного злочину повідомлено про підозру неодноразово судимому 59-річному лубенцю.

У квітні 2016 року чоловік на території колишньої товарної станції, розташованої у м. Лубни, завдав потерпілій ножем у спину 13 ударів, несумісних із життям.

Дії особи кваліфіковано за п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство особою, яка раніше вчинила умисне вбивство). Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу – тримання під вартою.

За процесуального керівництва Лубенської окружної прокуратури досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Лубенським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури