₴140 тис. за виготовлення та підписання дозвільних документів для водопостачання – викрито працівника Київводоканалу

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано та повідомлено про підозру інженеру ПрАТ «АК «Київводоканал» за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення щодо отримання дозвільних документів Київводоканалу (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За матеріалами слідства, у листопаді 2023 року працівники Київводоканалу розробили схему отримання неправомірної вигоди від представників підприємств, що здійснюють техобслуговування та ремонт автомобілів на території міста Києва.

Щоб змусити бізнесменів сплачувати їм кошти вони умисно створювали перешкоди для здійснення підприємницької діяльності шляхом погроз відключення об’єктів від централізованого водопостачання.

У ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці задокументували передачу неправомірної вигоди співробітнику «Київводоканал» у розмірі 140 тис. гривень.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Встановлюється можлива причетність до протиправних дій інших посадових осіб Київводоканалу.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУ НП у місті Києві за оперативного супроводження ГУ СБУ у місті Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури