Адвокат та колишній прокурор вимагали 80 000 доларів США за «позитивне» проведення комплексної експертизи під час розслідування кримінального провадження

Державне бюро розслідувань задокументувало групу осіб, до складу якої входили адвокат Ради адвокатів міста Києва та колишній прокурор місцевої прокуратури м. Києва, які намагались одержати неправомірну вигоду у сумі 80 000 доларів США за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, шляхом вимагання такої вигоди за нібито позитивне проведення комплексної експертизи під час розслідування кримінального провадження та подальшого його закриття (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР.

У ході досудового розслідування встановлено, що вказані особи, діючи за попередньою змовою, знаючи про відкрите у слідчому відділі одного із районних управлінь ГУ Національній поліції України в м. Києві кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, будучи адвокатом та колишнім прокурором, вимагали у заявника грошові кошти у сумі 80 000 доларів США для себе, слідчих Національній поліції України, працівників експертної установи, Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора, за вплив на прийняття ними рішення за нібито «позитивне» проведення комплексної експертизи під час розслідування кримінального провадження та подальшого його закриття.

Так, 13 жовтня 2020 року, у ході проведення комплексу слідчих (розшукових) дій під час одержання першої частини грошових коштів у сумі 20 000 доларів США одного із фігурантів кримінального провадження — адвоката Ради адвокатів міста Києва було затримано в порядку статті 208 КПК України.

Проведено невідкладний обшук в одному із районних слідчих управлінь ГУ Національній поліції України в м. Києві, а також інші першочергові слідчі та процесуальні дії.

13 жовтня 2020 року адвокату Ради адвокатів міста Києва та колишньому прокурору місцевої прокуратури м. Києва повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

На даний час вирішується питання про обрання стосовно фігурантів кримінального провадження запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років з конфіскацією майна.