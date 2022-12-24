До 10 років позбавлення волі засудили житомирянина за вбивство колеги

За публічного обвинувачення прокурів Житомирської окружної прокуратури місцевого жителя визнано винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Його засуджено до 10 років позбавлення волі та відшкодування заподіяної моральної шкоди на суму понад 90 тис. грн.

Прокурором у суді доведено, що умисне вбивство у лютому 2019 року скоїв 59-річний житель Житомира, будучи у стані алкогольного сп’яніння.

Того дня обвинувачений запросив свого колегу, з яким разом працювали на приватному підприємстві, до себе додому, щоб поспілкуватися «за чаркою». Однак таке безпричинне «святкування», яке тривало до пізнього вечора, раптом переросло у суперечку між гостем та господарем помешкання. Тоді зловмисник, схопивши кухонний ніж, накинувся на колегу та заподіяв йому до десятка ножових поранень, від яких 36-річний чоловік помер.

На суді обвинувачений не визнавав своєї вини, виклавши декілька своїх версій трагічної події.

Проте суд, на основі наданих прокурором доказів та результатів низки проведених судово-медичних, у тому числі і психолого-психіатричної, експертиз, призначив покарання, співмірне з тяжкістю скоєному злочину.

Наразі вирок не набув чинності.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури