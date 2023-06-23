До 10 років ув’язнення засуджено чоловіка, який до смерті забив знайому жінку

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Вишгородської окружної прокуратури судом оголошено обвинувальний вирок чоловіку, який до смерті побив знайому жінку (ч. 2 ст. 121 КК України).

Прокурори у суді довели, що у одному з сіл Вишгородського району в грудні 2022 року між знайомими на ґрунті ревнощів виник конфлікт.

Чоловік, користуючись перевагою у силі, завдав жінці не менше 22 ударів кулаками по обличчю та тілу. Потерпіла померла від травматичного шоку, який розвинувся від отриманих тілесних ушкоджень.

Суд підтримав позицію прокурора, визнав чоловіка винним у вчиненні злочину та призначив йому покарання – 10 років позбавлення волі.

Київська обласна прокуратура