До 12 років ув’язнення загрожує учасникам організованої групи наркоторговців

Прокурорами Рівненської обласної прокуратури до Рівненського міського суду скеровано обвинувальний акт стосовно 3 учасників організованої групи, які займались незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та незаконним збутом особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що наркобізнес організував житель Рівного. До цієї діяльності він долучив своїх знайомих. Ділки збували психотропні речовини PVP, тенамфетамін та амфетамін в особливо великих розмірах шляхом приховування так званих «закладок». «Працювали», здебільшого, через Telegram-канал. При цьому через месенджер і отримували гуртові партії, так звані «мастер-клади», і розповсюджували заборонені речовини вже окремими дозами для споживачів. Окрім Рівненщини діяли також на території 2 сусідніх областей. А коли одного з учасників схеми затримали – налагодили канал постачання ще й до слідчого ізолятора.

«Фасувальний» цех організували в орендованому будинку в обласному центрі, а доставку «закладок» здійснювали на таких же орендованих автомобілях.

Протиправну діяльність організованої групи правоохоронці припинили на початку лютого цього року. У ході слідства у ділків виявлено та вилучено майже 1,5 кг амфетаміну, тенамфетаміну, PVP та канабісу, а це, загалом, більше 12 000 доз. Вартість заборонених речовин складає близько 3,5 млн грн.

Досудове розслідування здійснювали слідчі поліції, за оперативного супроводу УБН в Рівненській області ДБН НПУ спільно з УКР ГУНП в області.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури