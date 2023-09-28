До 2-х років обмеження волі засуджено молодика, який бив та виганяв із дому своїх батьків

Лебединським відділом Сумської окружної прокуратури підтримано публічне обвинувачення стосовно 25-річного молодика, який систематично тероризував своїх батьків.

У ході слідства встановлено, що лише за лютий 2023 року правоохоронці чотири рази приїздили за викликом 60-річної жінки, яка скаржилась на домашнє насильство з боку сина. Він систематично ображав її та погрожував фізичною розправою.

На молодика було складено протокол та притягнуто до адміністративної відповідальності. Однак це його ще більше розлютило, і вже через декілька днів він вигнав свою матір з будинку. Жінці довелось ночувати на вулиці. А потім ще й побив її – наніс щонайменше 10 ударів кулаком по спині.

Потерпала від сина не лише жінка, діставалось також і 63-річному вітчиму. Молодик не лише бив чоловіка, а й приставляв до горла ніж, погрожуючи фізичною розправою.

У суді обвинувачений провину свою не заперечував. За вироком суду 25 вересня 2023 року його визнано винним в домашньому насильстві та нанесенні потерпілим легких тілесних ушкоджень і засуджено до 2 років обмеження волі (ч. 1 ст. 126-1 та ч. 1 ст. 125 КК України).

Сумська обласна прокуратура