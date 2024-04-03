До 6 років позбавлення волі засуджено експатрульного, який завдав потерпілому тяжке тілесне ушкодження

За публічного обвинувачення Сумської обласної прокуратури поліцейського патрульної поліції визнано винним в перевищенні службових повноважень та завданні умисного тяжкого тілесного ушкодження потерпілому (ч. 1 ст. 121 та ч. 2 ст. 365 КК України). Його засуджено до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на строк два роки з позбавленням спеціального звання «лейтенант поліції».

Прокурор у суді довів, що працівники патрульної поліції 22 грудня 2016 року поблизу одного з місцевих ресторанів затримали сумчанина. Для проходження медичного огляду на стан алкогольного сп’яніння чоловіка привезли до Сумського обласного наркологічного диспансеру.

Вже на території медичного закладу один із поліцейських без будь-яких підстав наніс затриманому правим коліном удар у тулуб. Далі правоохоронці доставили потерпілого до відділу поліції. Лише після допиту його було госпіталізовано. Згідно висновку експертів, чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження.

12 березня 2018 року обвинуваченого вже було засуджено до 5 років позбавлення волі, однак це рішення було оскаржено всіма учасниками справи. 13.06.2019 апеляційний суд скасував зазначений вирок у зв`язку з неправильним застосуванням закону України про кримінальну відповідальність та призначив новий розгляд у суді першої інстанції в іншому складі суду.

Сумська обласна прокуратура