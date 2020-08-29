Екс-працівники прокуратури та поліції сфальсифікували кримінальне провадження з метою отримання страхових виплат

Низку процесуальних порушень виявили працівники Слідчого управління поліції Київщини під час перевірки одного з кримінальних проваджень, відкритого за фактом утоплення чоловіка. Його тіло у 2019 році виявили на одній із водойм у Вишгородському районі, справу слідчі закрили за відсутністю складу злочину.

За фактом неналежного здійснення усіх першочергових слідчих заходів за наказом керівника поліції Київщини призначено службове розслідування за участю працівників Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Наразі за фактом неправдивих свідчень матері «потерпілого потопельника» та працівників бюро судово-медичної експертизи слідчі поліції столичної області відкрили кримінальні провадження за ст. 384 (Введення в оману суду або іншого уповноваженого органу) Кримінального кодексу України.

Усі зібрані матеріали розслідування відносно експрокурорів, колишніх працівників поліції поліцейські Київщини направили до Державного бюро розслідувань.

Відділ комунікації поліції в Київській області