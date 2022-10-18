Ексголову ДФС та власника агрохолдингу викрили на махінаціях із відшкодуванням ₴3,2 млрд. ПДВ

17 жовтня 2022 року НАБУ та САП повідомили колишньому голові Державної фіскальної служби України та його пособнику (раднику) про підозру в одержанні 5,5 млн дол. США та понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу. За офіційним курсом НБУ на момент вчинення злочину це понад 722 млн грн. Дії експосадовця та його пособника кваліфікували за ч.4 ст. 368 КК України. Про підозру у підкупі також повідомили і власнику агрохолдингу (ч.4 ст. 369 КК України). Оскільки місцезнаходження його не встановлено, про підозру йому повідомили заочно (в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України).

Слідство наразі встановило одержання головою ДФС (2015-2016 рр.) неправомірної вигоди у 5,5 млн дол. США за забезпечення відшкодування понад 540 млн грн компаніям агрохолдингу у серпні 2015 року та понад 21 млн євро за відшкодування майже 2,7 млрд ПДВ упродовж лютого 2015 – серпня 2016 рр. «Плату за послуги», яка, в середньому становила близько 20% від суми відшкодованого ПДВ, тодішній голова ДФС одержував на рахунок підконтрольної йому іноземної компанії, а також компанії підконтрольної тестю та раднику, через іншу іноземну компанію-«прокладку», залучену радником експосадовця. Відправником коштів, як встановили НАБУ і САП, була компанія-нерезидент, підконтрольна власнику агрохолдингу.

При цьому частину неправомірної вигоди сформували безпосередньо з коштів бюджетного відшкодування ПДВ і конвертували в іноземну валюту. НАБУ та САП мають докази, що голова ДФС пріоритезував виплати з відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу, натомість не включав відомості про суми, заявлені до бюджетного відшкодування іншими суб’єктами господарювання (в тому числі комунальними підприємствами), які мали на те право. Це, в свою чергу, призвело до судових позовів з боку таких товариств та стягнення ними з держбюджету, окрім заявлених сум бюджетного відшкодування, ще щонайменше 2 млн грн пені.

Збір доказової бази потребував значної комунікації з компетентними органами інших держав, яку детективи НАБУ розпочали ще 2017 року і здійснюють дотепер. Окрім викритих епізодів, ексголова ДФС із 2017 року є обвинуваченим у завданні понад 2 млрд грн збитків державі через ухвалення низки безпідставних та незаконних рішень про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами компаніям, задіяних у так званій «газовій схемі», організатором якої вважають колишнього народного депутата України. Відповідну справу слухають у ВАКС. Що ж до власника агрохолдингу, то наразі він є підозрюваним НАБУ і САП у розкраданні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

НАБУ