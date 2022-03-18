Харків’янин відповідатиме за крадіжку в умовах воєнного стану

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 36-річному харків’янину за фактом крадіжки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України). В порядку ст. 615 КПК України до нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За даними слідства, 17 березня 2022 року близько 14:30 раніше неодноразово судимий чоловік проник до торгівельного кіоску, розташованого по вул. Холодногірська, звідки викрав товарів на суму майже 10 тис. грн.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура