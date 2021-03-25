Из офиса в Ровенской области велась незаконная трансляция общенациональных каналов

В Ровенской области, в городе Здолбунов обнаружили офис, откуда велась незаконная трансляция общенациональных каналов. По факту незаконного распространения программ вещания, совершенного должностным лицом с использованием служебного положения открыто уголовное производство.

Об этом информируют в пресс-службе Ровенской областной прокуратуры, пишет УНН.

Досудебным расследованием установлено, что четверо жителей Здолбунова в возрасте от 47 до 75 лет, создали юридическое лицо, с помощью которого, вопреки действующему законодательству, без необходимых разрешительных документов осуществляли незаконное администрирование, оказание технической поддержки и трансляцию общенациональных каналов, чем нанесли ущерб медиагруппам. По предварительной информации такая схема работала более года.

В рамках уголовного производства 25 марта, в Здолбунове, правоохранители провели ряд санкционированных обысков в офисных помещениях, откуда и велась незаконная трансляция, а также по адресам проживания лиц, которые, по версии следствия, могут быть причастны к совершению указанного уголовного преступления.

В результате следственных действий обнаружили и изъяли 71 ТВ-приемник, другую компьютерную технику и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность. В настоящее время устанавливается размер причиненного ущерба и решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.

Санкция ч. 3 ст. 176 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.