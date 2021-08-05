На Сумщині розшукують шахрая, який видурив у пенсіонерки 8 800 гривень

Літня сумчанка потрапила у «класичну» шахрайську схему – повіривши незнайомому телефонному співрозмовнику вона передала на «порятунок» сина свої заощадження.

По допомогу до працівників поліції звернулась 81-річна жінка та розповіла, що потрапила у шахрайську пастку. Зі слів заявниці, їй на телефон подзвонив невідомий чоловік, який у розмові зазначив, нібито її син потрапив у ДТП і потребує матеріальної допомоги на лікування.

Жінка чітко виконала усі вказівки свого телефонного співрозмовника та передала грошові кошти у сумі 8 800 гривень невідомому чоловікові за місцем мешкання. І лише після того, як подзвонила сину, вона зрозуміла, що спілкувалась з шахраєм.

У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ознаками ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України та вживають всіх необхідних заходів для встановлення особи зловмисника та його місцезнаходження.

Правоохоронці знову звертаються до громадян з проханням недовіряти телефонним співрозмовникам, ким би вони не називалися. У випадку, якщо ваш співрозмовник заводить мову про родичів, які начебто спричинили ДТП чи самі потрапили в аварію, перебувають у поліції чи потребують негайного лікування, і для їх порятунку необхідні значні суми грошей – знайте, ви спілкуєтесь з шахраєм. А тому обов’язково візьміть паузу в розмові і зателефонуйте рідним, з’ясуйте чи дійсно їм потрібна ваша допомога і яка саме. В жодному разі не піддавайтесь паніці та емоційному тиску з боку співрозмовника. Будьте пильними і не дайте себе ошукати.

Відділ комунікації поліції Сумської області