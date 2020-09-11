Кіберполіція викрила жителя Хмельниччини у продажі фальсифікованих спортивних товарів

Фігурант в мережі Інтернет налагодив продаж підробок спортивного одягу відомих світових брендів. Попередньо встановлена сума збитків, завданих правовласникам, сягає 1,5 мільйона гривень.

Співробітники кіберполіції у Хмельницькій області спільно зі слідчим управлінням поліції регіону, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, викрили 35-річного місцевого жителя у незаконному використанні знаків товарів та фірмового найменування.

Чоловік на 13-ти вебресурсах продавав підробки брендів спортивного одягу. Також продажі здійснювалися за системою дропшипінг, тобто товар відправлявся безпосередньо від постачальника до покупця. Водночас посередник не зберігав продукцію у себе або на складі.

Також правоохоронці встановили місцезнаходження серверного обладнання для роботи вебресурсів та місця зберігання та реалізації продукції на одному з ринків Хмельницького.

В оселі, на складі, місцях реалізації та в автомобілі зловмисника правоохоронці спільно зі спецпризначенцями провели обшуки. Вилучено фальсифіковану продукцію, комп’ютерну техніку та обладнання для технічної підтримки вебресурсів, мобільні термінали, бухгалтерські «чорнові записи».

Вилучені речові докази направлено на проведення відповідних експертних досліджень. За результатами експертиз вирішуватиметься питання щодо оголошення підозри фігуранту.

За попередніми даними, збитки, завдані правовласникам, сягають понад півтора мільйона гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України.

Слідчі дії тривають.

Департамент кіберполіції Національної поліції України