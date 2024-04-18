Кремлю начхати на сплеск убивств в Росії, скоєних ексучасниками війни в Україні

Щонайменше 192 учасників війни з Україною було засуджено в Росії за насильницькі злочини з початку вторгнення

Сплеск насильства з боку учасників війни, які повернулися з України, не є предметом занепокоєння Кремля, заявив речник президента Дмитро Пєсков. Про це пише The Moscow Times.

Він відповів негативно на запитання про те, чи фіксує Кремль якусь тривожну статистику у зв’язку з тим, що в російських ЗМІ все частіше з’являються публікації про «трагічні випадки домашнього насильства», скоєного учасниками війни.

Пєсков нагадав, що нещодавно Володимир Путін був присутній на розширеній колегії Міністерства внутрішніх справ і «серед викликів, які викликають стурбованість, ці види насильства ніяк не фігурували».

Щонайменше 192 учасників війни з Україною було засуджено в Росії за насильницькі злочини з початку вторгнення, підрахувала «Нова газета Європа».

Як повідомлялося, російські соціологи та психологи ще у минулому році відзначали, що досвід безкарності, під час зґвалтувань на окупованих територіях України, вплине на проблеми сексуального насильства у Росії, коли російські військові будуть повертатися у мирне життя та зустрічатися із синдромом посттравматичного стресового розладу. Про це пише незалежне опозиційне російськомовне медіа Meduza.

На думку російських дослідників та психологів, ПТСР призводить до підвищення рівня насильства різних видів. У людей із цим розладом можуть виникати проблеми із гнівом та самоконтролем. Підвищенню кількості зґвалтувань також може сприяти поширена у російському суспільстві установка «ні означає так», через яку деякі люди сприймають відмову як флірт або завуальовану згоду на будь-які сексуалізовані дії.

На думку російських дослідників та психологів, ПТСР призводить до підвищення рівня насильства різних видів. У людей із цим розладом можуть виникати проблеми із гнівом та самоконтролем. Підвищенню кількості зґвалтувань також може сприяти поширена у російському суспільстві установка «ні означає так», через яку деякі люди сприймають відмову як флірт або завуальовану згоду на будь-які сексуалізовані дії.