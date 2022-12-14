Мешканець Хмельниччини отримав довічне ув’язнення за вбивство 37-річної родички

За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури суд визнав винним 39-річного кам’янчанина в умисному вбивстві, поєднаному із сексуальним насильством, та вчинене особою, яка раніше вчиняла умисне вбивство (п. п. 10, 13 ч. 2 ст. 115 КК України). Його засуджено до довічного позбавлення волі.

Трагедія сталась у жовтні 2021 року в Кам’янці-Подільському.

Чоловік ввечері зустрів жінку, яка поверталась з роботи, та запропонував провести її додому. Та в якийсь момент штовхнув, повалив на землю і почав бити. Коли потерпіла втратила свідомість, він намагався зґвалтувати її, але врешті жінка прийшла до тями і почала чинити опір. Тому зловмисник її задушив та залишив лежати на стежці.

Тіло 37-річної вбитої знайшла матір. Одяг на загиблій був розірваний, а на тілі виявили численні тілесні ушкодження.

Нелюдом виявився родич загиблої.

Зважаючи на те, що це не перша судимість чоловіка, оскільки раніше він уже відбув 14 років ув’язнення за вбивство власної дружини, цього разу суд призначив йому максимальне покарання – довічне ув’язнення.

Свою вину обвинувачений у суді не визнав, не розкаявся, вибачення у рідних не попросив. Відтак питання щодо моральної компенсації родичі вирішували у судовому порядку. Суддя задовольнив цивільний позов і зобов’язав вбивцю заплатити 1 млн грн моральної шкоди.

Пресслужба Хмельницької обласної прокурату