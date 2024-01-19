Мешканка Київщини вербувала жінок для сексуальної експлуатації в Туреччині

За процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно жінки за фактом вербування та переміщення людини з метою експлуатації (ст. 149 КК України).

Згідно з матеріалами досудового розслідування, мешканка Борисполя в одній із груп у Telegram розміщувала повідомлення з пропозицією високооплачуваної роботи за кордоном. Здебільшого на оголошення відгукувалися жінки, які потрапили в складні життєві обставини.

Використовуючи під час спілкування з потерпілими психологічний вплив на ґрунті їх матеріальних проблем через відсутність роботи та збіг тяжких сімейних обставин, їй вдалось завербувати шістьох жінок, двоє з яких проживали в місті Ірпінь. Надалі за власний кошт вона купувала їм авіаквитки до Туреччини та бронювала номер у готелі.

Клієнтів для жінок підшукувала шляхом розміщення відповідних оголошень на турецьких сайтах. Частину прибутку вони мали передавати вербувальниці.

Досудове розслідування здійснювалось відділом поліції №2 Бучанського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області, оперативний супровід – управління міграційної поліції ГУНП в Київській області та Державна прикордонна служба України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура