Миколаївські поліцейські встановили чоловіка, який наніс тілесні ушкодження співробітнику комунального підприємства

Нині з фігурантом працюють дізнавачі. Дії чоловіка правоохоронці кваліфікували за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу – умисне легке тілесне ушкодження.

Вдень 25 січня до відділення поліції № 1 Миколаївського райуправління надійшло повідомлення від лікарів про те, що до них звернувся 54-річний миколаївець із тілесними ушкодженнями голови та обличчя.

У ході з’ясування обставин події поліцейські встановили, що чоловік є співробітником комунального підприємства, який працює охоронцем на пункті видачі питної води у мікрорайоні Північний. Вдень у потерпілого стався словесний конфлікт із миколаївцем, під час якого той завдав йому тілесних ушкоджень.

За вказаним фактом дізнавачі поліції розпочали кримінальне провадження, попередньо, за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України «Умисне легке тілесне ушкодження».

Провівши низку слідчо-оперативних заходів, поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 67 -річний місцевий мешканець. Нині тривають першочергові слідчі дії. Призначено судово-медичну експертизу. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області