Митрополита «кремлівського» патріархату судитимуть за розпалювання релігійної ворожнечі

Прокурори Фастівської окружної прокуратури затвердили та скерували до суду обвинувальний акт стосовно керівника однієї з єпархій УПЦ (МП) на Черкащині за фактом порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних і національних переконань (ч. 1 ст. 161 КК України).

Розслідуванням встановлено, що перебуваючи під цілодобовим домашнім арештом, обвинувачений розміщував свої відеозаписи у «YouTube». У них він негативно характеризував представників і вірян Православної церкви України та інших конфесій, працівників правоохоронних органів, судової влади, органів місцевого самоврядування та громадських активістів.

У його висловлюваннях містилися заклики до розпалювання національної та релігійної ворожнечі, а також ознаки підбурювання населення України до розв’язання міжконфесійних конфліктів. Відповідні висновки підтверджено судово-лінгвістичною експертизою.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Фастівського райуправління поліції ГУНП у Київській області за оперативного супроводу Управління СБ України у Черкаській області.

Зазначимо, що стосовно цього священнослужителя в іншому кримінальному провадженні скеровано до суду обвинувальний акт за фактами скоєння аналогічного правопорушення, а також виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії рф проти України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура