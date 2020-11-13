На Чернігівщині припинили діяльність міжнародного шахрайського call-центру

Оперативники Управління карного розшуку, слідчі Чернігівського районного відділення поліції та співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Чернігівській області провели санкціонований обшук в приміщенні шахрайського колцентру.

Там правоохоронці виявили десятки ноутбуків, 4G модемів, мобільних телефонів, банківських карток, сімкарт українських мобільних операторів та «чорнові» записи.

Як встановили поліцейські, підозрювані використовували SIP-телефонію. Шахраї дзвонили не лише українцям, а й іноземцям. Розповідаючи заздалегідь продумані легенди, входили до них в довіру. За однією з таких вигаданих історій громадянам розповідали, що їх прізвища фігурують у кримінальному провадженні.

Щоб нібито якомога швидше потрібно укласти договір з адвокатом та погасити державні витрати, громадяни мали виконати покрокові вказівки шахраїв. Зокрема, перерахувати гроші на конкретний електронний гаманець.

В організації незаконної діяльності обґрунтовано підозрюються 45-річний прилучанин та два іноземці 41-го та 43-х років. Для своєї діяльності вони винайняли житло у селі неподалік обласного центру.

Слідчі відкрили провадження за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області