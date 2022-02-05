На Харківщині засуджено уродженця Росії, який побив та зґвалтував жінку

У Харківській області оголосили вирок рецидивісту, який зґвалтував жінку

Красноградський районний суд Харківської області розглянув матеріали справи за обвинуваченням раніше неодноразово судимого уродженця Росії в зґвалтуванні.

Вирок опублікований в Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає Depo.Харків.

Згідно з матеріалами справи, з 1994 року на рахунку чоловіка 10 судимостей. Зґвалтування він скоїв у період іспитового терміну.

Встановлено, що вночі 1 серпня 2021 року чоловік у місті Красноград раптово напав на потерпілу, схопив та стиснув шию, наніс кілька ударів, стягнув з неї одяг та зґвалтував. Потерпіла отримала закриту черепно-мозкову травму зі струсом головного мозку, перелам носу, численні садна та синці.

На суді чоловік заявив, що перебував у сильному алкогольному сп’янінні, тому всіх обставин події не пам’ятає.

Суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 152 Кримінального кодексу України та призначив покарання у виді чотирьох років позбавлення волі. При цьому суд приєднав частково невідбуту частину за попереднім вироком та остаточно призначив покарання у виді шести років позбавлення волі.