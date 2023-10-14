На Хмельниччині чоловік викрав платіжний термінал з готівкою з власного магазину

Чоловік викрав з терміналу 80 тисяч гривень. Потім підозрюваний зімітував проникнення в магазин, а сам термінал викинув у ставок.

Подія сталася у серпні цього року в одному із сіл Деражнянської тергромади. Місцевий житель звернувся до поліції і повідомив, що невідомі проникли до його магазину і викрали платіжний термінал.

Правоохоронці виїхали на місце події та, провівши ряд оперативно-розшукових заходів, встановили, що злочин вчинив сам власник магазину. Вночі 29-річний чоловік демонтував термінал, вийняв з нього готівку, а тоді, аби ввести в оману слідство, зімітував проникнення до приміщення, пошкодивши вхідні двері магазину.

Термінал правопорушник втопив у місцевому ставку, а вранці самостійно звернувся у поліцію.

Викрадені гроші працівники поліції вилучили. Загальна сума збитку разом із вартістю терміналу склала 120 тисяч гривень.

Слідчі поліції оголосили чоловіку підозру за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування завершено. За процесуального керівництва прокуратури обвинувальний акт скеровано до суду.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області