На Київщині особі повідомлено про підозру за пропозицію та надання хабара слідчому
За процесуального керівництва Бориспільської місцевої прокуратури повідомлено про підозру чоловіку за пропозицію та надання неправомірної вигоди слідчому слідчого відділення Бориспільського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Київській області (ч. 3 ст. 369 КК України).
За даними слідства, 09 вересня 2020 року чоловік, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за злочини проти власності, перебуваючи в службовому кабінеті слідчого, запропонував та надав останньому неправомірну вигоду за закриття кримінального провадження та повернення йому вилученого під час огляду автомобіля.
Особу затримано правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК України під час надання слідчому неправомірної вигоди у розмірі 5 000 гривень.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та здійснюється слідчими Бориспільського ВП ГУ Нацполіції в області.
Максимальна санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майма або без такої.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Київської обласної прокуратуриTweet